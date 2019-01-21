Стало известно о первом переходе в Православную церковь Украины на Донбассе. Новости

В Луганской области произошел первый переход священника в Православную церковь Украины. Об этом сообщила журналист Нелли Ковальская на своей странице в Facebook.

По ее словам, речь идет о священнике Владимире Маглене из села Веселое Старобельского района Луганской области. Его переход показало участие в совместной литургии с митрополитом Александром Драбинко в Спасо-Преображенском соборе в Киеве.

В социальных сетях священника поздравили с переходом.

В частности, свои поздравления произнес харьковский священник ПЦУ Дмитрий Шаповалов.

«Я очень рад приветствовать в Православной Церкви Украины своего друга, брата и наставника в одном лице – отца Владимира Маглену! Сегодня, после его литургии в Преображенском соборе ПЦУ в Киеве, об этом уже можно открыто говорить», – написал он в Facebook.

Как сообщалось ранее, 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины (ПЦУ). С этого момента официально существует каноническая Православная церковь Украины. В этой связи церквям Московского патриархата, действующим на территории страны, предложено присоединиться к Единой поместной православной церкви Украины. В частности в Донецкой области с соответствующим призывом выступил архиепископ Донецкий и Мариупольский УПЦ КП, руководитель Донецкой епархии Православной церкви Украины владыка Сергий (Сергей Горобцов).

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