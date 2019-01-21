В Украине насчитали около 5 тысяч миллионеров: самому младшему – 7 лет. Новости

За 2018 год доходы более чем в один миллион гривен задекларировали 4,8 тысячи украинцев. Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

«Больше всего миллионеров, которые подали декларации, учитываются в Киеве. Их количество составляет 2 184 человека, или 45% от общего количества миллионеров. Среди лидеров также Киевская – 333 человека, Харьковская – 328 и Днепропетровская – 303 – области», – говорится в сообщении.

Самому молодому налогоплательщику, который задекларировал доходы свыше миллиона гривен, исполнилось семь лет, а самому старшему – 99 лет.

Согласно сообщению, доход в сумме более один миллиард гривен, полученный в 2017 году, задекларировал один человек, его фамилия не указывается.