Забыли – уходите: Ляшко на съезде выдвинули кандидатом в президенты (Видео). Новости

Сократить количество народных депутатов до 250-ти, ликвидировать должность премьера, снизить тарифы и возродить экономику. Таковы основные пункты президентской программы Олега Ляшко. Лидера Радикальной партии сегодня, 21 января, на съезде данной политсилы выдвинули кандидатом в президенты, передает телеканал «Украина».

Съезд проходил в Киеве. Во время своей речи Ляшко подчеркнул, что в случае избрания проведет смену политических элит. Во власть приведет молодежь и героев, которые защищают страну.

«Мы с вами приведем абсолютно новых людей во власть. Все те, кто обувал, кто грабил, добивал страну сегодня снова идут, опять дурят, опять обещают золотые горы. Что они могут сделать? Они имели шанс, у них были возможности, что они сделали? Каждый раз после выборов забывали, что они обещали. Забыли – уходите! Нам нужны новые люди, нужна молодежь во власти. Участники освободительной войны, которые возвращаются с фронта и никому не нужны – им не дают ни земли, ни работы, ни жилья, ничего. Я приведу этих людей во власть. Кто защищает страну, тот должен ею управлять. Молодежь, участники войны, наши герои, наши защитники», – сказал лидер Радикальной партии.