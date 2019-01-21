Взрыв в Хрустальном: Тяжелобольной мужчина пытался покончить с собой. Новости

Причиной взрыва в квартире дома во временно неподконтрольном украинскому правительству Хрустальном (до переименования – Красный Луч, Луганская обл.) стала попытка самоубийства. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

«В квартире проживал Евгений Рачкован, 1986 г. р. Он страдает рассеянным склерозом, очень тяжелая болезнь. Из-за своей болезни он и попытался себя взорвать», – говорится в сообщении.

Выдернув чеку и отпустив спусковой рычаг, он передумал умирать и в последний момент бросил гранату РГД на балкон.

«Однако ранения он получил. К рассеянному склерозу добавились осколки в ноге», – говорится в сообщении.

Напомним, в результате взрыва пострадавшего госпитализировали в местную больницу с диагнозом ушибленно-колотая рана верхней трети правого бедра.

Как сообщалось ранее, 18 января во временно неподконтрольных Ровеньках в поселке Ясиновский (Луганская обл.) произошел взрыв и возгорание в квартире многоэтажного дома. Один человек погиб.