По случаю годовщины ДАП в аэропортах Украины сыграли военные оркестры. Новости

В аэропортах Украины проходят концерты по случаю годовщины обороны донецкого аэропорта, пишет «112 Украина».

Так, сегодня в аэропорту «Борисполь» по случаю годовщины обороны донецкого аэропорта состоялось выступление сводного военного оркестра ХСУ и Нацгвардии.

Это чествование киборгов, защитников донецкого аэропорта, которое проводят уже третий год. Сегодня подобные мероприятия должны пройти в 8 городах Украины, а именно в Днепре, Виннице, Запорожье, Ивано-Франковске, Львове, Одессе, Харькове и Чернигове. В Виннице и Чернигове нет действующих аэродромов, поэтому там оркестры будут играть в культурных центрах.

Военный оркестр Харьковского национального университета им. Кожедуба собрал около 500 музыкантов, а на самом аэродроме зрителей было не так много.

В Днепре концерт сводного военного оркестра начался с исполнения седьмой симфонии Бетховена, всего сыграют 5 композиций.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 20 января, в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве состоялась панихида, посвященная трагической годовщине погибших «киборгов» Донецкого аэропорта и всем погибшим участникам боевых действий на Донбассе.

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