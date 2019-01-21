В «ЛНР»: Из-за повторяющихся аварий 4 города остались без водоснабжения. Новости

Повторная авария на водоводе не позволяет возобновить сокращенное водоснабжение нескольких городов временно неподконтрольной украинскому правительству части Луганской области. Об этом сегодня, 21 января, сообщает «Лугансквода».

Там рассказали, что первый порыв на магистральном водоводе «Алчевск–Петровское», в результате которого была сокращена подача воды в несколько городов, произошел вечером 18 января. Во время заполнения водовода после ремонтных работ произошел повторный порыв трубопровода.

«В связи с этим с 12 января прекращена подача воды по этому водоводу до устранения аварии. Вследствие чего продлено действующее с 18 декабря сокращение водоснабжения в городах Петровское – на 50%, Антрацит и Красный Луч (после переименования Хрустальный) – 40%, Перевальск – 20%», – говорится в сообщении.

«О ходе ремонтных работ и сроках восстановления водоснабжения потребителей указанных населенных пунктов в прежнем объеме будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении.