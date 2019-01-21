В Лисичанске пьяные охотники избили мужчину. Новости

Сотрудникам правоохранительных органов поступил сигнал о нанесении телесных повреждений мужчине. Об этом сегодня, 21 января, сообщает Патрульная полиция в Луганской области.

По его сообщению, он был избит четырьмя нетрезвыми вооруженными охотниками, которые после инцидента сели в автомобиль Chevrolet Niva и направились в сторону Лисичанска.

Позже, на улице генерала Потапенко инспекторами был замечен указанный в ориентировке автомобиль, внутри которого находились четверо мужчин, с признаками алкогольного опьянения, а в багажном отделении – ружья и туши диких животных.

Мужчины не отрицали факт конфликта, однако по их данным, именно на них в неадекватном состоянии напал незнакомый гражданин.

При этом в полиции отметили, что разрешения на охоту вооруженные люди не имели.

Обстоятельства инцидента будут устанавливать следователи.