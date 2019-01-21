Венера, Теона, Шанель и Тамерлан, Варяг, Яромир: «ЛНР» рассказали, как экзотически называют новорожденных . Новости

На временно неподконтрольной украинскому правительству части Луганской области назвали самые популярные и необычные имена новорожденных в 2018 году.

«Самыми популярными именами при регистрации рождения мальчиков были такие имена, как: Александр, Михаил, Артем, Максим, Дмитрий, Никита, Даниил, Кирилл, Егор, Иван, а при регистрации девочек – София, Анна, Анастасия, Мария, Вероника, Екатерина, Полина, Ева, Дарья, Елизавета», – сообщает «минюст».

Среди редко встречающихся женских имен выделили следующие: Венера, Теона, Доминика, Шанель, Оливия, Соломия, Меланья, Ясмина, Николетта, Адель.

«Среди редких мужских имен, которые присваивались новорожденным мальчикам в прошлом году, можно назвать такие имена, как: Светозар, Тамерлан, Яромир, Елисей, Захарий, Варяг, Мирон, Спартак, Нестор, Марсель», – говорится в сообщении.