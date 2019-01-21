Надежду Савченко выдвинут в кандидаты в президенты в конце января. Новости

Внефракционного народного депутата Украины Надежду Савченко, которая в настоящее время находится под арестом в СИЗО и подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение государственной власти, намерены выдвинуть кандидатом в президенты Украины на съезде ее партии 26 января. Об этом сообщила сестра Надежды Савченко, глава партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» Вера Савченко, пишет «Интерфакс-Украина».

По ее словам, на субботу, 26 января, запланировано проведение съезда этой политической силы в киевской гостинице «Украина». На съезде должно быть принято соответствующее решение о выдвижении Надежды Савченко в президенты.

Ранее сообщалось, что после ареста народный депутат Украины Надежда Савченко не получала зарплату и не отсуживала ее. Начисляются ей только депутатские расходы – около 30 тыс. грн ежемесячно.

Напомним, что Служба безопасности Украины предотвратила теракт в центре Киева, в организации которого обвиняют народного депутата Украины Надежду Савченко и главу «Офицерского корпуса» Владимира Рубана. Отмечалось, что при терактах планировалось использовать оружие, завезенное из «ДНР». Следствие установило маршруты перевозки оружия из «ДНР», а также то, что Савченко и Рубан планировали обстрелять кортеж президента Украины.

Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Позже представитель «ЛНР» Владислав Дейнего заявил, что в «республике» готовы рассмотреть вопрос предоставления «политического» убежища Надежде Савченко. Также стало известно, что «ДНР» включила Владимира Рубана в списки на обмен пленными.

Со стартом избирательной кампании Савченко заявила о препятствовании со стороны следственных органов ее регистрации для участия в выборах президента Украины, запланированных на 31 марта 2019 года.

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