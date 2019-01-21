ЦИК РФ направил в МИД кандидатуры наблюдателей на выборах в Украине в составе миссии ОБСЕ . Новости

Центризбирком России направил в МИД РФ список экспертов, которые могут стать наблюдателями на выборах президента Украины в составе миссии ОБСЕ. Об этом сегодня, 21 января, сообщили в пресс-службе комиссии, пишет российский ТАСС.
«ЦИК России представил в МИД РФ список кандидатур экспертов в качестве возможных участников миссии ОБСЕ по краткосрочному и долгосрочному наблюдению (на президентских выборах в Украине)», – сказали в пресс-службе.
В ЦИК уточнили, что в миссию по долгосрочному наблюдению предлагается две кандидатуры: это представители Института общественной электоральной дипломатии и Российского общественного института избирательного права (РОИИП).
Для участия в краткосрочном наблюдении рекомендовано 14 человек. Среди них представители научно-экспертного сообщества, в частности РОИИП, Института востоковедения РАН, а также представители СМИ и других организаций. Действующих сотрудников Центризбиркома в списке возможных наблюдателей нет.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил ТАСС, что Россия планирует направить своих наблюдателей в рамках миссии ОБСЕ для работы на выборах президента Украины, назначенных на 31 марта.
Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров уверяет, что Москва получила приглашение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе направить своих наблюдателей.
Как сообщалось ранее, ЦИК Украины закрыла все избирательные участки в России, а глава МИД Украины уведомил ОБСЕ, что Украина не допустит наблюдателей из России в качестве международных наблюдателей на выборах. В Украине за выборами президента будут следить 850 наблюдателей ОБСЕ.
Также напомним, что 31 декабря в Украине официально стартовала избирательная кампания. С этого дня и до 3 февраля 2019 года кандидаты смогут зарегистрироваться в ЦИК для участия в выборах. Для этого им нужно внести залог в размере 2,5 млн грн. В случае проигрыша, деньги не возвращаются. Ранее о своих планах побороться за президентское кресло заявляли около 40 кандидатов. Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года.
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