На Донетчине владельцу крупного арсенала оружия сообщено о подозрении. Новости

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) сообщено о подозрении неоднократно судимому жителю города Железное (до переименования – Артемово), который хранил в хозяйственной постройке арсенал оружия. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Артемовская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. В причастности к совершению указанного правонарушения обоснованно подозревается 33-летний четырежды судимый житель Железного», – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, в феврале 2017 года мужчина приобрел 18 тыс. 383 патрона, 13 реактивных противотанковых гранат, 6 выстрелов гранатомета с подрывателями, 4 фугасных и кумулятивных заряда, 7 взрывателей, 18 бронебойно-трассирующих артиллерийских патронов, 6 противотанковых гранат, 6 пороховых зарядов, 3 минных взрывателя, 88 корпусов гранат РГД-5 и 13 – Ф-1, 13 корпусов наступательной осколочной ручной гранаты типа РГН, 5 – наступательных осколочных ручных гранат типа РГ-42, 32 взрывчатки.

Весь арсенал злоумышленник хранил в хозяйственной постройке в Бахмуте. В октябре 2018 года тайник был обнаружен и изъят правоохранителями.

Учитывая, что в ноябре 2018 года суд вынес злоумышленнику обвинительный приговор за незаконное хранение наркотиков в виде 2 лет лишения свободы, о подозрении в незаконном приобретении и хранении оружия и взрывчатки ему сообщено следователем в следственном изоляторе.

Досудебное расследование продолжается.