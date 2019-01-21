Авария у КПВВ: У автобуса вырвало задний мост (Фото, видео). Новости

Сегодня, 21 января, в Донецкой области у автобуса, который перевозил людей из Бахмута (до переименования – Артемовск ) к КПВВ «Майорское», вырвало полуось заднего моста. Об этом «Донецким новостям» сообщил руководитель Военно-гражданской администрации Зайцево Владимир Веселкин.

Он уточнил, что инцидент произошел около 15:15 в 2 км от контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ). «У автобуса обрезало полуось заднего моста, и его развернуло ровно на середину дороги. ДТП как такового не произошло», – рассказал он.

Оттащить с дороги поломавшийся автобус помогли проезжающие мимо сотрудники «Укрэнэрго». А пассажиров забрал приехавший от КПВВ автобус.

Фото и видео аварии Веселкин опубликовал на своей странице в Facebook.