Пострадали 4 квартиры мирных жителей: Волонтер рассказал об обстреле Золотого-4 (Фото). Новости

В ходе обстрелов 18 и 20 января из противотанкового гранатомета многоквартирного жилого дома в Золотом-4 (по улице Экспериментальная (до переименования – Партизанская) повреждения получили 4 квартиры мирных жителей (остекление и стены), а также остекление в подъезде дома. Об этом сегодня, 21 января, на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«В одной из квартир в ходе обстрела был разбит оконный блок и стена жилой комнаты. Жители квартиры в момент взрыва находились на кухне, что уберегло их от ранений вследствие разлета осколков. Жителей остальных квартир во время прилета снарядов не было дома», – написал он.

Сотрудники Гуманитарной миссии «Пролиска» сегодня побывали у мирных жителей, чье жилье было повреждено в ходе обстрелов и предоставили пострадавшим семьям материалы для экстренных ремонтов пострадавших жилищ от UNHCR Ukraine – Агентства ООН по делам беженцев в Украине: пленку для окон и тарпаулин.

«В ближайшее время нашей миссией также пострадавшим семьям будет предоставлена доска и OSB-плиты для закрытия дыр в стенах, образовавшихся после попадания боеприпасов», – проинформировал Каплин.