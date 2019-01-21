Назначение субсидий: Когда заявление считается не поданным. Новости

Заявление о назначении жилищной субсидии и декларация о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии, могут считаться не поданными в ряде случаев. Последние оговорены в изменениях, которые начали действовать с 1 января 2019 года в Положении о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабмина 21.10.1995 № 848, сообщает сегодня, 21 января, Управление соцзащиты населения военно-гражданской администрации Авдеевки (Донецкой обл. ).

Изменениями, в частности, предусмотрены такие случаи, когда заявление считается не поданным:

Не внесены в полном объеме сведения о членах домохозяйства (фамилия, имя и отчество, семейное положение, число, месяц и год рождения, серия и / или номер паспорта, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта (для лиц, которые имеют отметку в паспорте о праве осуществлять платежи по его серии и номеру);

Не внесены в полном объеме сведения о членах семьи лиц из состава домохозяйства, доходы которых учитываются при назначении субсидии (фамилия, имя и отчество, семейный связь с лицом из состава домохозяйства, число, месяц и год рождения, серия и / или номер паспорта, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта (для лиц, имеющих отметку в паспорте о праве осуществлять платежи по его серии и номеру);

Не указаны сведения об адресе домохозяйства и номера лицевых счетов, а также номер мобильного телефона заявителя;

Отсутствует согласие на обработку персональных данных о членах домохозяйства и членов семьи лиц из состава домохозяйства, доходы которых учитываются при назначении субсидии, данных о доходах и имуществе.

Ранее сообщалось, что в Украине сейчас насчитывается более 4 млн семей, которые получают жилищные субсидии.

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