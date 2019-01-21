Минобороны отказалось от услуг «Черного тюльпана», – волонтер. Новости

Поисковик Игорь Слюсарь в составе гуманитарной миссии «Черный тюльпан» 1,5 года занимался поисками и эвакуацией погибших на Донбассе. Попадал под обстрел, вывозил погибших, а ему сказали: вы были без оружия, значит, Родину не защищали. Об этом он рассказал журналу «Країна», передает Gazeta.ua.

«Наше участие в поисковых работах закончилась в конце 2016-го. Из Минобороны прислали благодарственное письмо и отказались от наших услуг», – сказал он.

Сейчас в зоне ООС у «Черного тюльпана» осталась группа, которая работает в районе Славянска.

«Ситуация непонятная. Поисковики Музея вооруженных сил, с которыми мы начинали в 2014-м, статус участника боевых действий получили. Как и представители прокуратуры и Минобороны, которые бывали на фронте время от времени. А мы – нет», – добавил Игорь Слюсарь.

Напомним, по информации МККК, на Донбассе по обе стороны линии соприкосновения известно о более тысячи неопознанных тел погибших во время боевых действий на востоке Украины.

Как сообщалось ранее, МККК зарегистрировал более 700 обращений людей, чьи родственники пропали на Донбассе. Точных данных о количестве пропавших без вести нет, потому что конфликт продолжается. С 2014 года правозащитники зафиксировали более 5 тыс. случаев, связанных с исчезновениями людей на Донбассе. Согласно данным СБУ, пропавшими без вести на Донбассе в 2018 году официально числятся 294 человека.

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