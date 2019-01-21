Под охраной полиции: На Донбассе первая община переходит в ПЦУ (Фото). Новости

В дежурную часть Старобельского отдела полиции поступило сообщение о том, что в с.Веселое Старобельского района возле храма проходит мирное собрание 20-ти граждан по смене настоятеля храма. Об этом сегодня, 21 января, на своей странице в Facebook сообщила начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.

«На месте проведения мероприятия публичный порядок не нарушен. Сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка, чтобы не допустить возникновения между прихожанами конфликта на религиозной почве», – сообщила Погукай.

Напомним, священник Владимир Маглена из села Веселое Старобельского района Луганской области перешел в Православную церковь Украины.

Как сообщалось ранее, 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины (ПЦУ). С этого момента официально существует каноническая Православная церковь Украины. В этой связи церквям Московского патриархата, действующим на территории страны, предложено присоединиться к Единой поместной православной церкви Украины. В частности в Донецкой области с соответствующим призывом выступил архиепископ Донецкий и Мариупольский УПЦ КП, руководитель Донецкой епархии Православной церкви Украины владыка Сергий (Сергей Горобцов).

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