Сборы «Шахтера»: Где смотреть матчи. Новости

На первом сборе в турецком Белеке «Шахтер» проведет две товарищеские игры. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Завтра, 22 января, «горняки» встретятся с хорватским «Хайдуком» (в 16:00 по Киеву), а 26 января – с азербайджанским «Карабахом» (10:00).

Болельщики могут смотреть указанные матчи онлайн на клубном сайте. Трансляции будут доступны только зарегистрированным пользователям по ссылке https://live.shakhtar.com.

Ранее сообщалось, что сегодня, 21 января, у ФК «Шахтер» в рамках сборов, которые проходят в Турции, две тренировки.