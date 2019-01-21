В Мариуполе у школьника выявили туберкулез. Новости

В ОШ № 36 Мариуполя (Донецкая обл.) один из учеников заболел туберкулезом. Родители опасаются за здоровье своих детей и хотят, чтобы в школе ввели карантин. Об этом сообщила мама одного из школьников Тамара.

По ее словам, сейчас проводится обследование всех одноклассников заболевшего ребенка. При этом учителя остальных классов неофициально обращаются к родителям учеников с просьбой самостоятельно обследовать детей на наличие палочки Коха и пройти флюорографию.

«Сейчас ученики продолжают посещать школу, никто не закрыл ее на карантин. А мы, родители, беспокоимся за своих детей и не знаем, что делать дальше. При этом никакой официальной информации у нас нет», – отметила Тамара.

При этом директор школы Руслана Карнаушенко отказалась подтвердить факт диагностики туберкулеза у ученика. «У меня нет такой информации. И официальный комментарий я вам давать не буду», – заявила директор школы.

Тем не менее, в Мариупольском городском филиале ГУ «Донецкий областной лабораторный центр» МОЗ Украины случай туберкулеза в ОШ № 36 подтвердили.

Напомним, в 2017 году в Мариуполе (Донецкая обл.) было зарегистрировано 367 новых случаев туберкулеза, что на 31 случай больше, чем в 2016 году.

Источник: Сайт Мариуполя

Читайте также: