Живу, как и все другие: Известный педагог-новатор Шаталов остался в Донецке. Новости

С началом вооруженного конфликта на Донбассе известный советский педагог-новатор, народный учитель СССР Виктор Шаталов не покидал ныне неподконтрольный украинской власти Донецк. Об этом 92-летний педагог рассказал в интервью местной газете.

Это уже вторая война в жизни Шаталова, в период Второй мировой он был еще подростком и пережил два года оккупации Донецка.

«Из города я никуда не выезжал. Во время обстрелов был дома, благо было их в нашем районе немного. Живу, как и все другие люди. Много времени трачу на спортивные занятия, чтобы быть в хорошей форме», – рассказал о последних годах педагог.

Несмотря на возраст, Виктор Федорович продолжает писать очередную книгу.

В 70-80-е годы прошлого века учитель математики из Донецка был известен не только в Советском Союзе, но и во многих других странах мира. Его открытые уроки демонстрировали по центральному телевидению, о нем снимали фильмы, к Шаталову ехали за опытом, на его уроках в классе, помимо учеников, присутствовало по 40-80 взрослых гостей.

Донецкий учитель разработал оригинальную систему интенсивного обучения. «Многие ученики Шаталова заканчивали десятилетку за 9 лет, а некоторые — даже за 7-8. Большинство из них затем поступали в престижные вузы. 64 бывших ученика донецкого новатора впоследствии защитили кандидатские диссертации, а 15 – докторские», – говорится в материале.

Суть системы Шаталова в том, чтобы на первом занятии за первые 15 минут дать ученикам сразу весь «скелет» предмета, который держится на «опорных сигналах», играющих ключевую роль в обучении. А уже после этого педагог дает пояснения, отвечает на вопросы, дает задания (причем плохие оценки за их неверное выполнение не ставит). Широко практикуются в системе Шаталова Шаталова опорные конспекты, повторения, взаимопроверки учащихся, игровые формы занятий и обязательные занятия спортом.

Виктор Федорович обычно брал самые слабые классы и за год делал учеников отличниками. А однажды, когда он ездил на педагогический семинар в Ленинградскую область, в колонии для малолетних преступников преподал сидящим в ней 7-классникам годовой курс геометрии всего за 3,5 часа - провел 14 занятий, которые длились по 15 минут. Импровизированной комиссии из 30 участников семинара заключенные сдали экзамен по геометрии на «отлично».

Чтобы доказать универсальность своей системы обучения, Шаталов преподавал не только математику, но и физику, химию, географию и другие предметы, по которым ученики тоже демонстрировали большие успехи.

В 1970-80-х годах Виктор Федорович уже возглавлял лабораторию интенсивных методов обучения, которая был создана на базе его школы. Сначала она действовала под эгидой Министерства образования Украинской ССР, а затем – при Академии педагогических наук СССР. Но после развала Советского Союза финансирование эксперимента из Москвы прекратилось, и деятельность лаборатории была свернута.

В последующие годы Шаталов делился своим опытом со студентами Донецкого института социального образования, а также работал в Донецком институте последипломного образования

В Москве до сих пор действует школа Шаталова. Но, по словам ее директора Сергея Виноградова, в целом широкий интерес к системе Шаталова сейчас угас. Виноградов считает, что главная причина в том, что система противоречит нынешней индустрии образования, согласно которой чем дольше ребенок проводит времени в школе, тем лучше. А донецкий педагог предлагал, наоборот, сократить сроки обучения в школах минимум на год.