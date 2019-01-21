Зачем было катки заливать, если весь город – один сплошной каток: В Харцызске обсуждают гололед (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Харцызске (Донецкая обл.) сильный гололед. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Они отмечают, что на улицах образовался лед и ледяные колдобины. При этом местные власти ничего не предпринимают для посыпки дорог и тротуаров противогололедными смесями.

«Харцызск медленно превращается в зону отчуждения. Припять. Ехал с Донецка в обед. Приезжаю в Харцызск. Троллейбусы не ходят, городские автобусы не ходят. Дороги ужасные. Небольшой дождь пошел и город парализовало. Въезжаешь в Харцызск на стеле – американские горки. Хочется мэру Левченко ноги обвязать веревкой и к машине, и прокатить по троллейбусному маршруту... Других вариантов нет. Просто накипело уже, глядя на этот бардак», – пишет горожанин.

Мелех: «Да, ужас... Не то слово. Сколько помню Харцызск, никогда не было такого бардака»;

Юлия: «Зато рассказывают по новостям, что Харцызск справляется с не погодой и вообще, у нас все суууупер»;

Оля: «Нужно написать бумагу, подписаться, и к властям, может что и изменится. Ну, а так-то да, ужас – это не то слово»;

Necro Mancer: «Не знаю, нафига было катки заливать, если весь город один сплошной каток».

При этом некоторые пользователи пишут, что такая работа коммунальных служб типична для города уже давно.