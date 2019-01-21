В минувшем году 32 семьи участников АТО получили квартиры в Днепропетровской области. Новости

В 2018 году 32 семьи участников антитеррористической операции (АТО) на Донбассе получили ключи от квартир в Днепропетровской области. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

По словам председателя Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в 2018 году семьям участников АТО из Днепропетровщины приобрели 32 квартиры. И одну – уже в этом году. Еще 13 семей продолжают выбирать дома. Программа финансируется государством.

«Собственное жилье по программе получают и родные погибшего бойца. Имеют право на квартиру и военнослужащие с инвалидностью I или II группы», – говорится в сообщении.

Как уточняется, новые квартиры семьи выбирают самостоятельно – государство лишь выделяет средства на их покупку. Для получения государственной компенсации надо обратиться по месту регистрации в орган социальной защиты населения.