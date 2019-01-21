Монетизация субсидий: Как жителям Покровска получить деньги на оплату коммуналки (Видео). Новости

Украинцам, которые оформили жилищную субсидию в январе, денежную компенсацию будут начислять на банковскую карточку. Как пояснили чиновники в Покровске (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.), средства будут направлены только на оплату коммунальных услуг.

По словам пенсионерки из Покровска Любови Кирилловны, она пришла оформить субсидию впервые. Плата за отопление трехкомнатной квартиры им с сыном уже не по карману. «Надеюсь, может хоть немножечко дадут, хоть гривен 500», – говорит женщина.

Тем, кто оформил субсидию с января, государство будет начислять пособие на отдельный счет в государственном банке. Ежемесячно деньги будут автоматически списывать на оплату коммунальных услуг.

«Живых денег вы не увидите. Подчеркиваю, в банк обращаться не нужно, все будет сделано автоматически. Будет открыт специальный аккаунт, и на этот аккаунт мы будем перечислять средства, которые будут направлены только на оплату коммунальных услуг, это новшество в нашем государстве», – пояснила заместитель начальника управления труда и соцзащиты населения Покровского городского совета Елена Павленко.

Как уточняют специалисты, у каждого получателя будет отдельная интернет-страница, личный банковской кабинет. Логин и пароль от него можно получить в управлении соцзащиты. Через него появится возможность следить за поступлением средств на коммуналку.

Еще один житель Покровска, Валерий, получил субсидию еще в прошлом году. Соцработники объяснили, что таким получателям выплаты пока не монетизируют. Однако, на компенсацию за сэкономленную помощь мужчина может рассчитывать, как и раньше. «Сказали, что где-то полторы тысячи сэкономили», – делится Валерий.

В Министерстве соцполитики допускают дальнейшие изменения в процессе монетизации. Сейчас в ведомстве обещают, что так называемые «живые деньги» субсидианты таки получат. И уже в марте. Но, механизм начисления пока еще разрабатывают.

Источник: ТК «Донбасс»