На Донбасса благотворители доставили с начала года 66 тыс. литров воды. Новости

В Донецкой области в населенные пункты с начала 2019 года доставлено* 66 тыс. литров питьевой воды. Об этом сообщает на своей странице в Facebook благотворительная организация «ADRA Ukraine»

В частности, вода доставлена в такие населенные пункты Донецкой уже с начала 2019 года:

9 тыс. литоров в Никольский район;

12 тыс. литров в Ясиноватский район;

18 тыс. литров в Волновахский район;

38 тыс. литров в Авдеевку;

89 тыс. литров в Марьинский район.

«Питьевую воду, мы доставляем в школы и садики, которые используют ее для приготовления пищи и напитков, а также для непосредственного употребления», – отмечается в сообщении.

* – Помощь предоставляется в рамках двух проектов: «Восстановление жилья и оказания необходимой помощи людям, пострадавшим в результате конфликта на востоке Украины» (который выполняется при поддержке Министерства иностранных дел Германии, длится с июня 2018) и «Доставка воды в бочках» (который реализуется при финансовой поддержке благотворительных фондов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней начиная с февраля 2018 года).