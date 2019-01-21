«Серебряное копытце»: На мини-ферме в Славянске делают конфеты с козьим сыром. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) делают конфеты с сыром. Снаружи бельгийский шоколад, а внутри козий сыр. На мини-ферме «Серебряное копытце» есть даже пармезан и лавандовый сыр в шоколаде.

У Ксении Корчмы 17 детей – родных и приемных. В 2014 году снаряд уничтожил ее дом, и они остались на улице. На новый дом большой семье собирали всей страной. Ксения завела коз и начала делать сыры.

«Мы хотели завести несколько коз, а теперь их уже 54», – говорит Ксения Корчма.

На ферме готовят около 20 разных сортов сыра: мягкие сыры, «Грация» (сыр типа брынзы, но во время своего созревания он меняет вкус на сливочный), молодые и выдержанные твердые сорта. Выдерживаются сыры от 1–2-х, до 8–10-ти месяцев.

Сырные конфеты Ксения начала делать для своих детей. Теперь вкусняшки заказывают родители со всей страны. А Ксения доказывает, что большая семья бизнесу не помеха.

Источник: #ШоТам