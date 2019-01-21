Смертная казнь и расстрел на Крещатике: Ляшко озвучил тезисы своей президентской программы (Видео). Новости

Сегодня, 20 января, в Киеве прошел съезд Радикальной партии, на котором более 1000 делегатов поддержали своего лидера Олега Ляшко в желании стать президентом Украины. В своей речи лидер политсилы сделал несколько громких заявлений. В частности, предлагает вернуть смертную казнь, отменить должность премьера, принять закон об импичменте и показательно расстрелять с десяток коррупционеров, передает телеканал «Украина».

«Мы должны сделать Украину страной возможностей, вернуть людям веру, надежду», – отмечает Ляшко.

Среди приоритетов – преодолеть бедность. Для этого лидер Радикальной партии планирует вывести экономику из тени, повысить зарплаты и создать более 2 млн рабочих мест. Это, по мнению Ляшко, вернет в страну заробитчан. «Это возможно только на основе укрепления украинской промышленности. Олег Ляшко – единственный кандидат в президенты Украины, который не на словах, а реальными действиями в парламенте ежедневно борется за укрепление украинской промышленности, защищая украинских производителей. Дополнительные заказы, удешевление кредитов украинским заводам, обеспечение их сырьем, сохранение рабочих мест украинских металлургов, промышленников, по всей стране создание новых инновационных индустрий», – детализирует заместитель лидера Радикальной партии Украины по экономической политике Виктор Галасюк.

Олег Ляшко – один из самых добросовестных депутатов. По информации портала Верховной Рады, он посетил более 90% заседаний. А в Комитете избирателей Украины подсчитали – еще и один из самых активных, подал почти 300 законопроектов. Более 50 из них стали действующими законами. Лучшей статистики нет ни у одного избранника.

«Если все же отталкиваться от программы, я думаю, она найдет поддержку у украинского народа, поскольку она отражает интересы народа. И очевидно, что избиратель поддержит такую программу. И я оцениваю шансы Олега Ляшко как достаточно серьезные, чтобы побороться за выход во второй тур», – комментирует политический эксперт Марьян Ощановский.

В рамках борьбы с коррупцией Ляшко предлагает вернуть смертную казнь. «Я считаю, что мы имеем право в качестве исключения ввести смертную казнь за коррупцию, за государственную измену и за терроризм. Расстрелять на Крещатике10 коррупционеров и остальные внукам запретят брать взятки», – заявил Ляшко.

Также он готов стать первым президентом, который подпишет закон об импичменте, отменит должность премьер и сократит количество депутатов до 250-ти.

«Запретить более двух раз баллотироваться в Верховную Раду. В парламенте должна быть молодежь. Нам хватает политических пенсионеров в парламенте, все вы видели кадры, как сидят мордастые и пузатые, и спят вместо того, чтобы работать. Нет им где поспать», – продолжает Ляшко.

На съезде присутствовала и его первая учительница из интерната. Галина Ивановна говорит, что всегда видела в Олеге уникальную личность. А теперь уверена – он единственный, кто выполняет обещания.

У Галины Ивановны 45 лет стажа работы в интернате. Пенсия – 3200 грн, т.к. в последние годы работала заместителем директора по воспитательной работе. А до этого получала чуть более тысячи. «Вот представляете, человек всю жизнь проработал и получил полторы тысячи пенсии. Поэтому я иду в президенты, чтобы учителя получали достойную пенсию. Потому что когда нам рассказывают, что на учителей и врачей нет денег, я спрашиваю – почему на судей есть?», – обращается Ляшко.

В своей программе он обещает – учитель и врач получат зарплату минимум 25 тыс. грн. Деньги на это найдет с помощью восстановления экономики, перекрытия контрабанды и наведения порядка в налоговой политике.

Поддержит и фермеров. «Основой аграрного устройства страны должно быть фермерское хозяйство. Я хочу возродить сегодня в Украине фермеров. Чтобы они кормили себя, свою семью, украинскую нацию. Если человек хочет продать землю, он выставляет право аренды на земельный участок через госбанк, и доходы идут в бюджет. А человек арендует, зарабатывает, обрабатывает землю. Продажу земли иностранцам – запретить», – предлагает Ляшко.

Он подчеркивает, что в случае избрания президентом для зарубежных партнеров станет неудобным собеседником, потому что в первую очередь будет отстаивать интересы Украинской, а уже потом идти на уступки дипломатам.

По войне на востоке планирует бороться за каждый участок украинской земли и за каждого украинца на неподконтрольных территориях. Такая уверенность нашла поддержку и у военных. «На сегодня он единственный политик, который может смело смотреть в глаза военным, добровольцам. Поэтому сотни добровольцев и военных поддерживают Олега Ляшко», – отмечает ветеран АТО Алексей Кошевец.

Снижение тарифов, помощь людям с инвалидностью, доступные лекарства, глобальная энергомодернизация, дешевая ипотека для молодежи – тоже среди приоритетов.

В заключение Ляшко шутит – если станет президентом, украинцы в придачу к лучшему главе государства получат и лучшую первую леди: «Мы 21 год вместе – это мой тыл. Это она будет заниматься социалкой и программами».

Ляшко вспоминает, что в 2014 году на президентских выборах ему предсказали 7-е место, но он стал третьим. В этом году обещает еще больше удивить своих оппонентов.

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