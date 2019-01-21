По морозу – пешком: Жители Дмитровки четвертый год без транспортного сообщения (Видео). Новости

Село Дмитровка (Славянский р-н, Донецкая обл.) расположено в 20-ти км от Краматорска. А до ближайшей остановки, где можно сесть на автобус, нужно идти почти час. Прямое транспортное сообщение исчезло более 4 лет назад. Люди готовы перекрыть трассу, чтобы чиновники обратили внимание на их проблему.

В Дмитровке проживают около 700 человек. Как и большинство из них, одна из жительниц, Галина, каждое утро проходит пешком 3 км в соседнее село. Чтобы сесть на автобус до Краматорска, где женщина работает медиком в детские больнице. Она жалуется, что дорога в город стала испытанием 5 лет назад.

«У нас ходил автобус до 14-го года, а в 14-м, когда началась война, отменили. И больше автобуса нам не дают. А на работу чем добираться? А в больницу и в школу на чем ехать?», – сетует женщина.

Преодолеть все 20 километров до школы, работы или больницы можно транзитными маршрутами. И проезд обойдется в 4 раза дороже. «От тройки до нас разница в 3-4 километра. Но там по 6 гривен почему-то выгодно ездить, а к нам спуститься 3 километра выгодно ездить по 27 или 25 гривен», – рассказывает жительница Дмитровки Ирина.

Кроме того, последний такой автобус из города отправляется в 15:30. Поэтому те, кто работает в городе, домой идут пешком. «Люди по морозу в –15 градусов идут пешком. Уже не говоря о том, что отсутствует освещение на трассе. То есть приходится идти вечером по темноте 3 километра. И это только до края села. К центру идти еще 3 километра», – отмечает другая жительница Дмитровки Анна Немченко.

Как пояснили в сельсовете, перевозчики Славянского района не возобновляют маршрут Дмитровка-Краматорск, потому что им не выгодно. А городские чиновники не вмешиваются, ведь село им не подчинено. По этому вопросу сейчас идут переговоры.

«Или же, чтобы АТП Краматорска возобновило хотя бы 2 рейса – утром и вечером. Или же продлить маршрут № 3. Но опять же – это маршрут Краматорский. Получается, что официально продлить этот рейс законно невозможно», – уточняет Дмитровский сельский голова Наталья Мичковская.

На решение вопроса жители Дмитровки дали чиновникам две недели. Если транспортное сообщение не восстановят, люди обещают перекрыть автодорогу. В знак протеста.

Источник: ТК «Донбасс»