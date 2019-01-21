В Бахмуте ремонтируют областной врачебно-физкультурный диспансер за почти 50 миллионов. Новости

В Бахмуте (до переименования – Артемовск) продолжается реализация проекта, согласно обновленной проектно-сметной документации, по реконструкции областного врачебно-физкультурного диспансера, стоимостью почти 49,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба департамента семьи, молодежи и спорта облгосадминистрации Донецкой облгосадминистрации.

Работы выполняются за счет средств Государственного фонда регионального развития при софинансировании из областного бюджета на уровне 30%.

Так, на сегодня полностью выполнены все виды демонтажных работ, замена кровли на металлочерепицу (первая и вторая очереди), замена окон, фасадные работы – утепление стен и облицовка профлистом, работы по обустройству черновых полов в основном корпусе, устройство наружных тепловых сетей. Также сделаны две пристройки к главному корпусу, пристройка к будущему общежитию, готово перекрытие между первым и вторым этажами. Частично выполнена внутренняя планировка, на 40% – работы по электропроводке в основном корпусе, продолжаются работы по усилению дверных проемов, устройство перегородок.

Напомним, что реконструкция выполняется за счет средств областного бюджета с октября 2017 года. В марте-апреле 2018 года была проведена корректировка проектно-сметной документации с учетом роста цен на материалы, увеличения заработной платы, а также дополнительных работ, необходимость которых обнаружилась в ходе реконструкции.