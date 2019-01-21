На Донбассе в декабре 2018 года от мин и взрывоопасных предметов погибли 7 людей. Новости

На Донбассе в декабре 2018 года от мин и взрывоопасных предметов 7 людей погибли, еще 12 были ранены. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба Датского совета по делам беженцев на своей странице в Facebook.

«К сожалению, приближение Нового года, не сделало безопасными территории, где есть мины и взрывоопасные остатки войны», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что всего с июня 2014 года 530 людей были убиты и 1 062 ранены минами и взрывоопасными предметами, по данным открытых источников.