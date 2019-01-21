Принуждение к браку: Юрист пояснила, когда мужчины теперь могут подать в суд. Новости

Закон «О предотвращении и противодействии домашнему насилию» дает возможность мужчинам обратиться в суд или в полицию с заявлением, что их заставили жениться. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказала юрист, эксперт-криминолог Анна Маляр, пишет «Гордон».

«Есть одна статья – новое преступление – по которой пострадавшими преимущественно будут мужчины. Это принуждение к вступлению в брак. Потому что украинская этническая традиция заключается в том, что у нас больше женщины заставляют мужчин, чем наоборот», – сказала она.

Маляр отметила, что в мире эта статья была разработана для женщин не только Европейского региона, но и Азиатского, Африканского, где есть случаи, когда девушек принуждают ко вступлению в брак с 10–11 лет. «Но теперь, когда эту норму вписали в наше законодательство, мужчины получают право обращаться, если их заставляли вступать в брак. Я сейчас расскажу, как это делается, и многие мужчины вспомнят, что так и было: тест на беременность, две полосочки, а дальше выбор – либо мы женимся, либо ребенок только мой и ты его не увидишь. Да, это шантаж, но у нас очень много браков заключаются по факту наличия беременности или фиктивной беременности, либо родители заставляют», – пояснила юрист.