Смартфоны, одежда, медикаменты: В «ДНР» не довезли товары на 630 тыс. гривен. Новости

В Донецкой области на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) за сутки пограничники предотвратили 6 попыток незаконно перевезти товары через линию разграничения на неподконтрольную украинским властям территорию (НКТ) на общую сумму почти 630 тыс. грн. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«За прошедшие сутки пограничные наряды Краматорского и Донецкого пограничных отрядов, совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил, на КПВВ "Майорское", "Марьинка", "Гнутово" и "Новотроицкое" остановили шесть попыток нарушения правил перемещения через линию разграничения товаров. В частности, на временно оккупированную территорию Украины пытались провезти одежду, обувь, средства личной гигиены, смартфоны, шоколад, медикаменты, автозапчасти, кофе, рюкзаки и аксессуары к смартфонам на общую сумму почти 630 тыс. гривен», – говорится в сообщении.

Отмечается, что товары были изъяты представителями фискальной службы для дальнейшего процессуального оформления.