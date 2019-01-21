Цепь единения: В Северодонецке более трехсот человек возьмутся за руки в знак почтения Соборности Украины. Новости

Завтра, 22 января, в Северодонецке (Луганская обл.) пройдут областные мероприятия, посвященные столетней годовщине подписания Акта воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Сегодня на востоке Украины военнослужащие так же, как их прадеды сто лет назад, защищают украинскую независимость. Тяжелые потрясения для нашего государства заставили нас сделать правильные выводы, и,как результат – мы укрепили армию, сплотились в борьбе с врагом», – отметил заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Клименко, комментируя 100-летие провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР.

Он отметил, что временно неподконтрольные территории Луганской и Донецкой области, а также Крым обязательно должны вернуться под контроль украинской власти. «С течением времени изменился и характер войны – враг стал хитрее, применяя гибридную агрессию. Противостояние происходят не только на поле боя за территорию, но и в информационном пространстве – за умы наших граждан. Однако сейчас мы, как никогда, едины, и Луганщина ощущает поддержку со всех уголков Украины. Соборность нашего государства – важная предпосылка сопротивления внешней агрессии», – добавил Юрий Клименко.

Сообщается также, что завтра, в 10.20, возле здания Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра (бул. Дружбы народов, 21) будет проведена акция «Цепь единения», во время которой более трехсот человек возьмутся за руки в знак почтения Соборности Украины.

ЛОГА приглашает всех желающих участвовать в живой цепи и поддержать друг друга.