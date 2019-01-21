Украина выбирает президента: Сегодня ЦИК принимала, выдавала и отказывала (Видео). Новости

Сегодня, 21 января, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты, а также продолжила принимать документы на право участвовать в президентских выборах.

Один из зарегистрированных кандидатов – лидер партии «УКРОП» Александр Шевченко – получать свое удостоверение не пришел, был его представитель.

Второй утвержденный ЦИК претендент – глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, которого в начале 2017 года отстранили от должности за подозрение в финансовых махинациях. Его обвиняют в причинении государству ущерба на 2 млрд грн. После получения удостоверения кандидата он сообщил, что на период предвыборной кампании взял отпуск за свой счет.

Насиров озвучил, где планирует искать деньги для государства – в первую очередь, у граждан. «Нулевое декларирование. Этот вопрос должен был быть решен еще много лет назад, но почему-то этого никто не делает. А власть должна дать возможность людям легализовать деньги, которые у них есть, заплатив налоги, и чтобы они могли спокойно инвестировать их в развитие своих предприятий», – сказал Насиров.

А вот самовыдвиженец Владимир Василенко также решил принять участие в президентской гонке. Но вместо 2,5 млн грн обязательного денежного залога оплатил только 25 грн. Кроме того, его документы содержали ошибки. В этой связи ЦИК отказала Василенко в регистрации.

Также сегодня после окончания съезда Радикальной партии в ЦИК подал документы Олег Ляшко. Теперь Центризбирком должен рассмотреть их в течение срока до 5-ти дней.

«Конкурентам могу пожелать успехов и меньше врать украинцам. Вот мы идем дорогой правды – пусть это тяжелее, пусть это дольше. Но правда – это тот продукт, который никогда не портится. А враньем быстро достигаешь позиций, но потом так же быстро их и теряешь», – сказал после подачи документов Ляшко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»

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