Прямое столкновение возможно: Как в Азовском море, так и на побережье. Новости

Украину может ожидать эскалация насилия, хотя у РФ есть множество гибридных способов, помимо прямого столкновения. Об этом сказал бывший заместитель генерального секретаря НАТО и экс-посол США в России Александр Вершбоу, пишет «Апостроф».

«По меньшей мере, чтобы посеять беспорядок и хаос. А как максимум – привести к власти покладистых лидеров, которые могут быть готовы принять диктат России. Не думаю, что это возможно, но они могут считать, что этого можно достичь», – такое мнение высказал Александр Вершбоу.

«Это означает, что Украину может ожидать эскалация насилия, как это было в конце прошлого года. В то же время Запад отвлекается на внутренние вызовы в США и Европе», – отметил он.

«Думаю, прямое столкновение возможно. Хотя, может, это и не очень вероятно, ведь россияне могут достичь многих своих целей более запутанными формами агрессии: кибератаками, дезинформацией, разжиганием сепаратизма, коррупцией и другими средствами создания нестабильности в Украине. Однако надо быть готовым и к новой прямой военной атаке – или опять в Азовском море, или, чтобы захватить территории вдоль побережья Азовского моря», – сказал Вершбоу.

Он также уточнил, что поддерживает усилия США и других стран с целью помочь Украине, включая предоставление военной помощи, чтобы попытаться сдержать прямую российскую агрессию. «В то же время также, чтобы помочь Украине защититься от кибернетических и гибридных угроз», – уточнил экс-заместитель генерального секретаря НАТО.