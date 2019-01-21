День объятий: Жители Мариуполя рассказали, любят ли они обниматься (Видео). Новости

Сегодня, 21 января, Международный день объятий. Психологи Мариуполя (Донецкая обл.) убеждены, обниматься необходимо минимум 4 раза в день – это улучшает здоровье, дает ощущение защиты и повышает уверенность в себе. Но готовы ли горожане к таким доброжелательных жестам.

Специалисты уверяют, для хорошего настроения человеку нужно обниматься 4 раза в день. А чтобы чувствовать себя счастливым – минимум 12 раз.

Житель Мариуполя Анатолий обнимается около 10 раз в день. По его словам, приятнее всего обнимать близких людей. «Сейчас такая жизнь, много работаем. Мало видимся, но когда видимся – это всегда радостно. Скучаем, обнимаемся», – признается Анатолий.

Как рассказала жительница Мариуполя Ольга, для нее это своеобразный способ психологической поддержки. «Постоянно обнимается. Деток люблю и обнимаю. Всех своих любимых родных, близких, подруг», – делится Ольга.

Особенно в таком доброжелательном жесте нуждаются дети. Так, по словам 5-классницы Алисы, она готова обниматься весь день. «С родными, с друзьями, когда в школе встречаемся. Когда я прихожу в школу, вижу кого-то из хороших друзей, мы обнимаемся», – рассказывает она.

Психологи убеждены: объятия полезны, если они взаимные. Этот жест символизирует доверие, следовательно, легко дается не всем.

«Не от каждого человека я могу и должен принимать объятия, это же моя безопасность. Должно быть хорошо и комфортно не только мне, но и другому близкому человеку, или не очень близкому, кому дарю объятия. Человек может отказаться от этого и сказать, что нет, не надо меня обнимать, это нормально», – пояснила психолог Наталья Москвина.

Тем же, кто не против, для полного комфорта к 12-ти объятиям надо добавить 36 прикосновений и 10 поцелуев.

Источник: ТК «Донбасс»