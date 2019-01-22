Марина Курапцева: Донбасс – простить или проститься?. Блоги

«Прощать или не прощать Донбасс» – эмоциональные дискуссии на эту тему ведутся с 2014 года. А можно попробовать ответить на другой вопрос: «За что прощать Донбасс?». Давайте вместе рассмотрим самые распространенные обвинения в адрес жителей Донецкой и Луганской областей.

«Они позвали Путина». Даже спустя 5 лет с начала российской агрессии против Украины мирное население Донбасса, с самого начала назначенное виновным в войне, продолжает выслушивать обвинения. В частности, некоторые «лидеры мнений» считают возможным внушать населению мирных территорий Украины мысль о том, что «Донбасс сам хотел отделения, и сам виноват в войне».

Изначально украинские и российские медиа соперничали в скорости обнародования новостей о «предателях из Донбасса», наперебой повествуя об «огромных очередях» на так называемый «референдум» 11 мая 2014 года, а также живописуя «симпатии к Путину» на неподконтрольных украинскому правительству территориях. При этом забывая о том, что большинство людей, которых выдавали за дончан и луганчан, привозили в переполненных автобусах из России. Переселенцы-общественники, чьи голоса пробиваются сквозь «белый шум», рассказывают о событиях «русской весны» 2014 года, но их голоса тонут в потоке лжи и пропаганды.

Традиция очернения населения Донецкой и Луганской областей при помощи медиа жива и процветает по сей день: ежедневно появляется информация о «плохих переселенцах», «пенсионных туристах» и прочих якобы «предателях, выбравших Россию». Как правило, такие материалы довольно эмоциональны, востребованы аудиторией, но не изобилуют фактами, пестрят оценочными суждениями, и, как следствие, не могут считаться профессиональными журналистскими работами. Между тем, уровень медиаграмотности большинства украинского населения, увы, недостаточно высок, чтобы рассмотреть погрешности в работе журналистов. Зато информацию, вызывающую сильные эмоции, люди воспринимают хорошо, и усваивают быстро.

Впрочем, если проанализировать произошедшее и происходящее, не все так уж однозначно. Хотя бы потому, что среди населения остальной Украины есть граждане с абсолютно разными взглядами и политическими предпочтениями. Но, тем не менее, строгой оценке подвергается исключительно население оккупированных территорий. И уж совсем выпадает из зоны внимания, что личное мнение, предпочтения и взгляды не могут служить основанием для невыполнения обязательств государства перед гражданином, как и для нарушения прав человека.

«Им нравится жить в оккупации». Нередко высказывается и такое мнение. Якобы жители Донбасса «самостоятельно выбрали» оккупацию родных городов Россией. И якобы даже «рады» жить так, как им приходится жить вот уже 5 лет.

Давайте попробуем представить себе жизнь на неподконтрольной украинскому правительству территории. Украинские администрации не осуществляют своих полномочий на оккупированных территориях. Следовательно, в этих зонах Донецкой и Луганской областей нет никакой законной власти. Нет правоохранителей. Нет вузов с легитимными дипломами. Нет нотариусов, наделенных законными полномочиями. Нет возможности законно зарегистрировать бизнес. Нет возможности даже оплатить коммунальные услуги в соответствии с украинскими нормами. Нет гарантий соблюдения прав человека, права на жизнь, права на безопасность.

Кстати, о безопасности. Оккупированные территории – опасное место для мирных, безоружных людей. Это зона обстрелов, боевых действий, терактов и полного бесправия. И вот уже 5 лет украинскому народу, часть которого в глаза не видала Донбасс, внушается мысль о том, что «Донбасс сам этого хотел». Но разве можно поверить в то, что человек может захотеть оказаться в подобных обстоятельствах? Разве можно добровольно выбрать боль, страх и ужас? Добавим к перечисленному отношение украинского государства к гражданам страны на неподконтрольных ему территориях и к переселенцам из Донбасса: лишение пенсий и других социальных выплат, случаи правонарушений на КПВВ, лишение права голоса на выборах местной власти в новых громадах, прикрепление к справке внутренне перемещенного лица и т.д. Это можно выбрать добровольно?

Возможно, кремлевской машине пропаганды попросту выгодно посеять раздор между украинцами? Может быть, именно поэтому в украинском медиапространстве так много новостей о «плохом Донбассе»? Без ответа остается и еще один важный вопрос – когда украинцы Донбасса были оставлены наедине со своей бедой, с террором и оккупацией, когда огромная часть населения была без боя отдана пропагандистам, не логично ли, что небольшая часть граждан Украины на Донбассе выбрали «Россию и отделение»? А как поступили бы вы, не имея поддержки со стороны украинских правоохранителей и армии?

«Если бы им не нравилась оккупация, они бы выгнали оккупантов». Да-да. Жители Донбасса были «должны» выгнать оккупантов самостоятельно. Вероятно, и сейчас «должны». Не выгнали? Значит, оккупация им нравится. Примерно такие рассуждения наводнили украинское медиапространство. И, увы, судя по откликам в социальных сетях, на мирной территории многие с этим согласны. Да что там, приверженцы подобной точки зрения есть и среди переселенцев.

Но любые «жесткие заявления» о том, что должен или чего не должен делать с захватчиками Донбасс разбиваются о простой вопрос: «Каким образом безоружные люди могут выгнать вооруженных российских военных и их наемников?». Ну, действительно, нельзя же всерьез рассчитывать на то, что кто-то кинется грудью на автоматы, или рискнет оказаться в подвале, или преградит собственным телом путь российским танкам. Тут обычно звучат обвинения типа «Но украинским танкам они же препятствовали». Ну, да. И медиа сделали все для того, чтобы сложилось впечатление, будто это делали все жители Донбасса. Понятно, что далеко не все.

А насчет «жителей Донбасса» вопрос остается открытым. Откуда жителям Донбасса могли стать известны маршруты передвижения украинской военной техники? Кроме того, тот, кто видел, как движется военная техника, слышал шум, который она издает, понимает, что на пути таких колонн стоять опасно. Да и зачем? Ведь с трудом верится, что вот вышли два десятка бабуль (каких? откуда? кто видел их паспорта? кто под присягой подтвердит, что они именно из Донбасса?), легли под танки с иконами наперевес, а в ответ военные проигнорировали приказы командования, развернулись, и возвратились обратно. Не глуповато звучит?

От мирного населения нельзя требовать действий, выполнение которых влечет за собой тяжкие последствия для жизни и здоровья. Нельзя требовать патриотических романтических порывов, которые могут стоить свободы, а то и жизни. Нельзя рассчитывать на то, что мирное население сделает работу, с которой в течение пяти лет не может справиться украинская армия при поддержке международных партнеров. Популизм хорош до тех пор, пока не требует жертвоприношения…

«Мы не сможем их простить, мы не сможем жить в одной стране». Я бы назвала это «двойным ударом пропаганды»: вначале приписать населению Донбасса все возможные и невозможные преступления и грехи, исказив саму суть отношений между Государством и Гражданином, после чего заявить, что «прощение невозможно – и даже будет предательством Украины». При этом игнорируется факт оставления населения Донецкой и Луганской областей в опасности весной 2014 года.

Поскольку (я надеюсь, по крайней мере) до массовых депортаций жителей Донбасса из Украины не дойдет, то жить нам всем придется в одной стране. В Украине. Наши военные сейчас сражаются и гибнут за ее единство, мы же помним об этом, да? Не за единство плюшево-пластмассовой, идиллической, пасторальной страны с исключительно патриотически настроенным населением. А за единство нашей, реальной Украины. Реальной страны, многонациональной страны, страны, населенной людьми с разными точками зрения, людьми, исповедующими многие и многие религии. Очень и очень разными людьми. Людьми, которые неплохо уживались в одном государстве на протяжении долгих лет, пока пропаганда не создала между нами искусственные противоречия.

Все это уже было, ведь так? Репрессии против «коллаборантов», ответственность за взгляды родственников, преследования на почве религии… Неужели мы хотим повторения?

Я верю, что украинцы смогут сохранить государство и создать гражданское общество, способное брать на себя ответственность за собственное благополучие, и верю, что это произойдет вопреки стараниям кремлеботов. А во что верят остальные граждане Украины?

Марина Курапцева, независимая журналистка, переселенка из Енакиево

для РПД «Донецкие новости»

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