Статус участника АТО для добровольцев: Наев обсудил с Фриз улучшения механизма предоставления. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) состоялась встреча Командующего ОС Сергея Наева с министром Украины по делам ветеранов Ириной Фриз. Во время встречи, среди прочего, стороны уделили особое внимание совершенствованию решения механизма предоставления статуса участника боевых действий членам добровольных батальонов и более эффективной медико-психологической реабилитации участников АТО и ООС, сообщает сегодня, 21 января, штаб ООС на своей странице в Facebook.

«Добровольцы, рискуя собственной жизнью и здоровьем, защищали нашу страну, значит, мы всячески их будем поддерживать и способствовать в решении данного вопроса», – отметил Сергей Наев.

Командующий объединенных сил предложил разработать новые механизмы по предоставлению статуса добровольцам, в частности, используя показания военнослужащих в отношении участников добровольческих батальонов, которые не вступили в ряды ВСУ или других военных формирований.

Важным свидетельством заботы и внимания к украинским защитников является содействие их эффективной медико-психологической реабилитации. В частности, благодаря увеличению количества медицинских учреждений и организаций для предоставления необходимых услуг и оптимизации работы уже задействованных, а также увеличение квоты в медицинских учреждениях для реабилитации участников боевых действий.