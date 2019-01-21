На КПВВ Донетчины мужчина пытался подкупить пограничников. Новости

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» гражданин Украины пытался дать взятку пограничникам, убеждая их не изымать у него незаконный документ. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
«На КПВВ "Марьинка" пограничники зафиксировали случай, когда гражданин Украины пытался "договориться" о не изъятии незаконного идентификационного документа, выданного оккупационной администрацией РФ. На такое предложение лицо получило от пограничников категорический отказ», – говорится в сообщении.
В Госпогранслужбе уточнили, что нарушителя передали представителям Нацполиции для принятия соответствующего правового решения.
Читайте также:
- Брал взятки за провоз товаров в «ДНР»: На Донетчине разоблачили работника Госпогранслужбы
- На Донетчине сотрудники ПФУ «зарабатывали» на взятках от переселенцев по несколько десятков тыс. грн ежедневно (Фото)
- В штабе ООС рассказали о задержании подполковника за вымогательство взятки (Фото)
- Жителя Лисичанска арестовали за попытку подкупить полицейского
Комментарии