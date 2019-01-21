На КПВВ Донетчины мужчина пытался подкупить пограничников. Новости

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» гражданин Украины пытался дать взятку пограничникам, убеждая их не изымать у него незаконный документ. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«На КПВВ "Марьинка" пограничники зафиксировали случай, когда гражданин Украины пытался "договориться" о не изъятии незаконного идентификационного документа, выданного оккупационной администрацией РФ. На такое предложение лицо получило от пограничников категорический отказ», – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе уточнили, что нарушителя передали представителям Нацполиции для принятия соответствующего правового решения.

Читайте также: