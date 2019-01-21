Рева рассказал, у кого зарплата свыше 55 тысяч гривен в месяц. Новости

В Украине среди людей, которые получают зарплату на уровне свыше 55 тыс. грн. в месяц, находятся правоохранители, прокуроры, судьи. Об этом заявил министр социальной политики в интервью «РБК – Украина».
«Сколько у нас людей, которые получают более 55 тысяч гривен из 12 миллионов плательщиков ЕСВ (единого социального взноса, – ред.)? Всего 51 тысяча граждан. Половина из них – правоохранители, прокуроры, судьи, у которых, кстати, пенсия не ограничена, а они платят ЕСВ с ограниченной суммы, это госчиновники. Плюс государственные предприятия.
Комментарии