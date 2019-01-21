Рева рассказал, у кого зарплата свыше 55 тысяч гривен в месяц. Новости

В Украине среди людей, которые получают зарплату на уровне свыше 55 тыс. грн. в месяц, находятся правоохранители, прокуроры, судьи. Об этом заявил министр социальной политики в интервью «РБК – Украина».

«Сколько у нас людей, которые получают более 55 тысяч гривен из 12 миллионов плательщиков ЕСВ (единого социального взноса, – ред.)? Всего 51 тысяча граждан. Половина из них – правоохранители, прокуроры, судьи, у которых, кстати, пенсия не ограничена, а они платят ЕСВ с ограниченной суммы, это госчиновники. Плюс государственные предприятия. 51 тысяча украинцев получает заработную плату более 55 тысяч гривен в месяц», – пояснил Рева, поясняя вопрос важности проведения реформирования ставки ЕСВ.

«Если вы получаете зарплату в 55 тыс. гривен, вы платите ЕСВ по ставке 22 процента. Если вы получили 100 тыс. гривен, вы платите столько же, сколько и тот, у кого зарплата не более 55 тыс. Если вы получили миллион, то же самое. Разве это не регрессивная шкала, когда чем больше денег вы получаете, тем меньше вы платите? Разве правильно, когда из 4 тысяч платят 22 процента, а с миллиона гривен – меньше одного процента? Мы решили это откорректировать, чтобы тот, у кого очень высокая зарплата, платил, условно говоря, не 0,8 процента, а в целом 10 процентов», – сказал министр.