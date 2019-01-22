Пустой ли Донецк: Блогер проехал по пяти районам города (Видео). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», продемонстрировал, как выглядит город в будний день.

Он отмечает, что снять данное видео его побудила реакция подписчиков на его ролик о состоянии города 6 января. Блогер соглашается с комментаторами, что в те дни город был немноголюдным, т.к. «люди праздновали».

Дончанин уверяет, что после окончания праздников на улицах Донецка стало намного больше и машин, и людей.

«Но учтите, что я этот ролик снимал в пятницу, 18 января, в 12 часов дня. Многие люди на работе», – на всякий случай предупреждает автор.

В видео он демонстрирует пять районов города. Так, дончанин начал путь в отдаленном от центра Петровском районе (Жилплощадка, пос. Трудовские, Петровское кольцо), затем проехал по Кировскому району (микрорайон Текстильщик, Фабрика игрушек) до Ждановской развилки. Захватил часть Ленинского района на участке Ждановская развилка – Золотое кольцо. А также показал, как выглядит в рабочий день центр города – ул. Университетская и ул. Артема (Ворошиловский район). И завершает он свой путь по проспекту Ильича в Калининском районе.

В связи с тем, что основное движение транспорта наблюдается на микрорайоне Текстильщик и в центре города, подписчики соответственно отреагировали на увиденное:

Олег: «Судя по количеству машин и пешеходов, людей осталось в Донецке процентов 30 от уровням 2014 года»;

«Sky Dan»: «В Мариуполе людей больше... В Мариуполе – городе, который на фоне Донецка всегда был андеграундом».

Но переселенцы с удовольствием посмотрели видео, ностальгируя по родному городу.

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