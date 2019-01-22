«Аркан» и работа за границей: Рева рассказал о взаимосвязи уплаты налогов и субсидий. Новости

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«Аркан» и работа за границей: Рева рассказал о взаимосвязи уплаты налогов и субсидий

22.01.19 21:27rbc.uaНовости

Фото из открытых источников

Украинцы, которые работают за границей, должны декларировать свои доходы. Для контроля за этим будет учитываться информация системы «Аркан». Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева в интервью «РБК – Украина».

«У нас на постоянной основе за границей работает около 3,2 миллиона человек. Они там живут и платят налоги, а сюда переводят деньги. За первое полугодие 2018 перечислили около 6,5 миллиардов долларов. И это только по официальным каналам. Деньги, которые сюда поступают  это их доход. Мы не говорим, что они должны платить налог с такого дохода, если он уплачен за рубежом. Но просим показать этот доход. Почему? Ведь мы с вами работаем, платим налоги, из этих налогов из госбюджета людям выплачиваются субсидии. Те граждане, которые работают за границей, не участвуют в наполнении нашего бюджета. Но их родители и родственники живут здесь. И субсидию им платим мы с вами, предоставляя таким образом преференции тем, кто работает за рубежом», – пояснил Рева.

«Для начала мы потребовали, что те, кто находятся за рубежом  это через систему "Аркан" проверяется  должны декларировать свои доходы. ("Аркан"  межведомственная система для обмена информацией, в том числе по вопросам контроля граждан, пересекающих госграницу,  ред.)... В постановлении от апреля было четко прописано: если человек находится за границей, он должен либо здесь добровольно уплачивать ЕСВ, или дать документы, что он там работает на законных основаниях и платит налоги», – уточнил министр.

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