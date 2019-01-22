«Аркан» и работа за границей: Рева рассказал о взаимосвязи уплаты налогов и субсидий. Новости

Украинцы, которые работают за границей, должны декларировать свои доходы. Для контроля за этим будет учитываться информация системы «Аркан». Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева в интервью «РБК – Украина».

«У нас на постоянной основе за границей работает около 3,2 миллиона человек. Они там живут и платят налоги, а сюда переводят деньги. За первое полугодие 2018 перечислили около 6,5 миллиардов долларов. И это только по официальным каналам. Деньги, которые сюда поступают – это их доход. Мы не говорим, что они должны платить налог с такого дохода, если он уплачен за рубежом. Но просим показать этот доход. Почему? Ведь мы с вами работаем, платим налоги, из этих налогов из госбюджета людям выплачиваются субсидии. Те граждане, которые работают за границей, не участвуют в наполнении нашего бюджета. Но их родители и родственники живут здесь. И субсидию им платим мы с вами, предоставляя таким образом преференции тем, кто работает за рубежом», – пояснил Рева.

«Для начала мы потребовали, что те, кто находятся за рубежом – это через систему "Аркан" проверяется – должны декларировать свои доходы. ("Аркан" – межведомственная система для обмена информацией, в том числе по вопросам контроля граждан, пересекающих госграницу, – ред.)... В постановлении от апреля было четко прописано: если человек находится за границей, он должен либо здесь добровольно уплачивать ЕСВ, или дать документы, что он там работает на законных основаниях и платит налоги», – уточнил министр.