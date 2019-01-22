Зарплаты, «таможня», «паспорта»: Житель Луганска рассказал, как живется в «ЛНР». Новости

В «ЛНР» заработную плату поднимают лишь «армии», при этом из-за низких доходов «республику» покинули высококлассные врачи. Об этом в эфире российского YouTube-канала рассказал житель Луганска Игорь, фамилия которого в целях безопасности не называлась.

С началом вооруженного конфликта Игорь с супругой приняли решение остаться в Луганске. «Здесь несколько аспектов. Самый главный, что мои родители категорически отказались уезжать… И здесь мой дом. Тоже оставить это все, чтобы какая-то мерзота в нем ковырялась, это все равно, что в постель с женой кого-то пустить. И это при том, что мы живем на краю города, в 2014-м линия фронта от нас была в полутора-двух километрах. И два месяца здесь обстрелы были постоянные», – пояснил он.

Мужчина отмечает, что в 2014-м город был практически пустой. Но сейчас, если судить «на глаз», в Луганск вернулось (из России и подконтрольной украинским властям территории) около 3/4 населения, и число жителей составляет примерно 70% от довоенного периода. (Отметим, что по данным Госстата Украины, на 1 января 2014 года в Луганске проживало 424 тыс. чел.). «Территория, которая осталась в ЛНР – это огрызок где-то в 30% от всей Луганской области», – дополняет он.

Говоря о медицине в «ЛНР», Игорь постоянно подчеркивает, что доволен ее нынешним уровнем (в больницах кормят, через гумпомощь из России поступают определенные медикаменты). При этом он тут же заявляет, что многие лучшие специалисты выехали. «Например, высококлассный кардиохирург, заслуженный врач Украины. Потому что тупо не возможно было кормить семьи. У меня друг – хороший диагност-кардиолог. Он уехал в Харьков. Потому что [здесь] у него зарплата 6 тыс. руб. (по местному курсу валют это 2,5 тыс. грн или $90, – прим. ред.), а кормить нужно было семью из 4-х человек. Это я считаю достаточно большое упущение власти», – говорит луганчанин.

Также он дополняет, что по гумпомощи поступают не всегда качественные медматериалы, в продаже не найти медикаментов. «Весной моему отцу делали операцию, делали в воскресенье, когда одна ургентная больница работала. Хирург – мальчик 25-летний, только закончивший вуз (но сложнейшую операцию провел нормально). Так он мне сразу сказал – шовный материал, который в наличие, ужасный, найди где-нибудь [более качественный]. А я проехался по городу, еще и в воскресенье, и нигде не нашел – все закрыто», – вспоминает Игорь.

Из положительного он выделил работу интернатных заведений, где детей «кормят исключительно».

Продолжая тему зарплат Игорь акцентирует, что нельзя верить многочисленным объявлениям, предлагающим зарплату в Луганске на 20 тыс. руб., что это – «развод». В частности, подобные объявления можно встретить относительно вакансий продавца-консультанта. «Это развод, просто девочек берут, на них долгов, недостачи за два месяца навесят, и все… Официальная зарплата кассира в супермаркете – порядка 4-5 тыс. руб. (1700 – 2110 грн). И она работает не 8 часов, а от открытия и пока магазин не закроется. У нас знакомая девочка работает в "гэндэлике", где продается все подряд – и селедка, и водка, и сигареты и пр. Рабочий день у нее – 12 часов, плюс она приходит раньше, потому что ей нужно принять товар, его расфасовать. Она и продавец, и товаровед, и кассир, и уборщица. И вот она за это получает 8 тыс. руб. (3 376 грн). А если вы видите в объявлениях, например, зарплата автомойщика – 9 тыс. руб. плюс процент, то это только написано. А придете, и вам скажут, что такая зарплата только при условии выполнения плана», – детализировал Игорь.

Он подчеркнул, что работу в Луганске найти очень трудно, «моя знакомая год (!) не может устроиться уборщицей – очереди на трудоустройство».

Игорь подтвердил, что самые высокие зарплаты в «народной милиции» (армия «ЛНР») – у рядового состава и нанятых специалистов (слесари, механики и пр.) от 15 тыс. руб. (6 330 грн). «Сейчас военнослужащим поднимают зарплаты, рядовой будет получать около 24-29 тыс. руб., точно не помню. Но вот зарплата у врача хорошей квалификации – 6-8 тыс. руб.», – пояснил «разбег» оплаты труда житель Луганска.

«Донецк – более богатый город. Там есть с кого брать, кому оплачивать и куда вкладывать. У нас по городу доходных структур остались единицы – по пальцам можно пересчитать. Их и до войны было меньше, чем в Донецке, а сейчас – вообще. Но в Донецке до печальных событий со смертью Захарченко подгребали под себя весь доходный бизнес: создавались долги, потом это предприятие конфисковали, отжимы были. У нас же такого не было – только работай и не обманывай, и налоги минимальные – даже ниже чем в России. Хотя и у нас все равно люди "пищат", потому что заработки не те, которые были до войны», – дополняет Игорь.

Традиционно в «республиках» хвалят низкие коммунальные тарифы, которые сохранились на довоенном уровне (правда, системы субсидий нет). «Тарифы – это наш плюс. Но мы понимаем, что это не будет вечно. Вот у меня дом в два этажа, 190 кв. м – в месяц за коммунальные услуги у меня примерно выходит 3 тыс. руб. в месяц (1 266 грн). Но, правда, у меня стоят энергосберегающие лампы, очень хороший котел и дом утеплен», – пояснил Игорь.

Из проблем он называет то, что сократили объемы выдачи угля населению для отопления. «Есть такая проблема. Угля дают мало, и с опозданием. Буквально недавно общался с человеком – ему должны были дать уголь еще в ноябре, привезли только сейчас, в январе. При этом с шахт отгружается очень много угля, идет через Россию неизвестно куда. У нас недалеко от дома железная дорога и каждую ночь идут составы с углем», – сказал мужчина.

Проблема с получением «паспортов ЛНР» одна – очереди. «Просто не организовано, там сидят функционеры, которые не заинтересованы ускорить процесс. Ожидаем по полгода паспорта, иногда бывает – 3 месяца. Просто подходит время, и оказывается, что какой-то бумажки не хватало: приносишь бумажку, и опять ждешь. И это же очереди с утра занимаешь, за несколько часов до открытия. Бланки есть, все остальное – это человеческий фактор. Там сидят чванливые люди, как и до войны, у них размеренная жизнь, они напрягаться особо не хотят. И я получал паспорт, и моя супруга, и мы все с этим сталкивались», – продолжает он.

Луганчанин возмущен наличием до сих пор «таможни» между «ДНР» и «ЛНР». «Что касается таможни между ЛНР и ЛНР – эта мерзость есть. Причем, это такая мерзость в квадрате. Я первый раз нарвался на это весной 2015 года, не поверил, что это таможня, подумал, что какие-то засланные стоят. Просто пока здесь после 2015 года россияне не навели порядок, в 2014-м только по Луганску было около 14-ти комендатур. Т.е. первоначально здесь движение было более махновское – у кого-то с бандитским уклоном, у кого-то с патриотическим. И вот в 2015-м на этой волне меня на границе с ДНР останавливает какой-то балбес и говорит, что не пропустит. А мы тогда везли в Горловку в хоспис гуманитарную помощь. Тогда я его просто послал и проехал. Но потом они заматерели, поставили кибитки. Те, которые там стоят, они там кормятся», – говорит Игорь.

Аналогичным образом «кормятся» на контрольно-пропускном пункте «ЛНР» на линии разграничения. Игорь подчеркивает, что здесь «свои зарабатывают на своих» и поэтому очереди создаются искусственно. «Там работает такой контингент, что они не достойны, чтобы им руку пожать, они заслуживают в морду получить. Это тот случай, когда кому – война, а кому – мать родная. Это, к сожалению, присутствует. Я отвозил человека, ему нужно было перейти на украинскую сторону в Станицу Луганскую. Меня останавливает балбес перед самым пунктом пропуска, заглядывает в салон и видит коробки с нательными рубашками, которые мы брали в дом престарелых. Он говорит – ну, дай 5 штук. Я ему: ты, че, себе на рубашку заработать не можешь? Т.е. там определенный контингент. И он начал появляться там еще в 2014 году. Помню, гуманитарную помощь везли, вышел к нам такой в кубанке с сигарой, и начал рассказывать, что нужно делиться. Но я ему объяснил, что когда его поведут на расстрел, я в очередь запишусь на это посмотреть», – делится луганчанин.

«И вот если на российской границе сейчас навели серьезный порядок, то вот на таких контрольно-пропускных пунктах там бардак», – резюмировал Игорь.

В ходе обсуждения подписчики канала подтверждали слова луганчанина:

Александр: «Согласен почти на 100% (я из ЛНР)».﻿

Ольга: «Спасибо за объективное описание ситуации! Ни добавить, ни убавить! Так все и было.

Мнения разошлись относительно необходимости приобретать медикаменты во время лечения в больнице:

Александр: «По поводу лекарств – если ты луганчанин, то покупаешь сам»;

Нина: «Сын летом попал в больницу в 4-ю неврологию. Попросили только шприцы 5-кубовые – самые расходные. Все остальное – бесплатно»;

Лина: «Муж лежал на операции в ноябре – только мелочевку типа катетеров купили. Все лекарства – больничные. Первая больница на медгородке».

«Безумство. Что вы натворили? Жила страна, был мир и какой-никакой порядок. Какая Россия, о чем вообще речь? На какую помощь рассчитывали, если россияне в своем большинстве, живут от зарплаты до зарплаты. Бедность и обнищание. Теперь эта неадекватная власть возложила бремя так называемой помощи на российский народ... Результатом политических амбиций преступников явилась вражда на национальном уровне, десятки тысяч погибших, обездоленных, полностью уничтоженный и разворованный промышленный регион. Неужели примеры Абхазии и Осетии, Приднестровья и Нагорного Карабаха не дали повода для размышления?! А теперь все ноют, что кто-то виноват», – высказал свое мнение Марк.﻿

Как сообщалось ранее, также Игорь рассказал, чем отличается жизнь в «ЛНР» при руководстве Игоря Плотницкого и нынешнего «главы республики» Леонида Пасечника.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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