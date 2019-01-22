В ООН сообщили, сколько человек стали жертвами конфликта на Донбассе . Новости

В результате вооруженного конфликта на востоке Украины с апреля 2014 года до конца 2018 года погибли от 12 тыс. 800 до 13 тыс. человек. Такие данные привела 21 января Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Киеве на запрос агентства dpa, передает «Deutsche Welle».

По данным миссии, примерно 3,3 тыс. погибших на Донбассе были гражданскими лицами, 4 тыс. – военнослужащими украинской армии, а 5,5 тыс. – поддерживаемыми Россией участниками незаконных вооруженных формирований (НВФ). Еще от 27 тыс. до 30 тыс. человек получили во время конфликта ранения.

В конце 2017 года ООН приводила меньшее количество погибших в результате конфликта на востоке Украины – 10 тыс. 300 человек. Число раненых тогда оценивали в 24 тыс.

В 2018 году, по данным ООН, на Донбассе погибли 55 гражданских лиц (это вдвое меньше, чем в 2017 году), 224 получили ранения. Украинские военные оценивают свои потери в 100 погибших и более 500 раненых. НВФ сообщают о 162 погибших и 310 раненых. Всего на неподконтрольных украинским властям территориях с начала конфликта погибли более 4,7 тыс. человек.

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