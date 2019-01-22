Пожар на двух судах в Керченском проливе: Известно о десяти погибших. Новости

В районе Керченского пролива, вблизи мыса Такиль (аннексированный РФ Крым), загорелись два судна, уже известно о десяти погибших. Об этом сообщает российское издание «Интерфакс».

Сообщается, что «спасатели извлекли из воды тела 10 погибших моряков в результате пожара на двух судах в Черном море».

Также сообщается, что спасено 14 человек, судьба 7-ми моряков остается неизвестной.

2 судна загорелись 21 января вечером в районе Керченского пролива. По предварительным данным, на борту судов находился 31 человек – граждане Турции и Индии.

«Пожар произошел на двух судах "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании, находившихся на якорной стоянке в нейтральных водах. Место происшествия расположено в 15 морских милях от мыса Такиль», – говорится в сообщении.

Кроме того, в РФ заявили, что получили информацию «от проходящих мимо судов, что на одном из двух судов, находившихся рядом, видимо, шла перевалка топлива (это танкеры под флагом Танзании "Маэстро" и "Канди"), произошел хлопок со вспышкой. Сначала пожар на одном судне стал заметен, потом перекинулся на второе».