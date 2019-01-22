«Доступное жилье»: Как работает программа в Донецкой области. Новости

В Донецкой области по программе «Доступное жилье» в 2018 году приобрели 4 квартиры. Об этом рассказал директор Донецкого регионального управления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Николай Заяц.

«Приоритетное право на получение такого жилья имеют люди, которые находятся первыми в очереди. На сегодняшний день в этой очереди зарегистрировано около 180 человек – это те лица, которые в целом зарегистрированы по нашей программе и в 2017-м, и в 2018-м, и в 2019-м годах. Это и переселенцы, и участники АТО, и те люди, которым необходимо улучшить жилищные условия», – сказал он.

Согласно статистике, в целом по Украине в очереди по программе «Доступное жилье» стоят 8,5 тыс. человек, а в сравнении с другими регионами очередь в Донецкой области небольшая.

«Мы вплотную начали заниматься этой программой с апреля прошлого года. По состоянию на сегодняшний день, по итогам прошлого года, мы помогли приобрести квартиры по формуле 50% на 50% одной семье в Славянске, и приобрели три квартиры в Мариуполе», – сообщил директор Донецкого регионального управления Госмолодежьжилья.

«В 2018 году Министерству регионального развития было предоставлено на программу "Доступное жилье" 100 млн грн, из этой суммы Донецкой области выделили около 10 млн грн. В основном мы всю эту сумму освоили. Я думаю, что сумма финансирования "Доступного жилья" в этом году будет не меньше, чем в прошлом», – добавил Заяц.

Как сообщалось ранее, в 2018 году по программе «Доступное жилье» из выделенных 100 млн грн не были израсходованы около 12 млн грн. Сама программа заработала только в ноябре, когда деньги поступили в бюджеты области.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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