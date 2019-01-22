В Нидерландах прокомментировали отказ РФ допрашивать россиян по делу о катастрофе MH17. Новости

Допрос граждан РФ находится исключительно в компетенции самой Российской Федерации. Об этом заявил нидерландский профессор международного уголовного права Герт-Ян Александр Кнопс, передает «Укринформ». Профессор прокомментировал отказ России допрашивать своих граждан по делу катастрофы малайзийского Boeing над Донбассом.

«Хотя Совет Безопасности принял резолюцию о том, что государства должны сотрудничать в расследовании катастрофы MH17, в пределах суверенитета Российской Федерации – решать, допрашивать ли своих граждан», – сказал Кнопс.

Ранее сообщалось, что заместитель генпрокурора России Николай Винниченко заявил, что оснований для допроса российских граждан по делу катастрофы малайзийского Boeing над Донбассом нет.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившиеся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также в сентябре 2016 года Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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