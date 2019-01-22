Ситуация в пунктах пропуска утром 22 января: Проезда ожидали 295 авто. Новости

Сегодня утром, 22 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 21 января линию разграничения через КПВВ пересекли 33,3 тыс. человек и 4,1 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7430 человек и 915 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6975 человек и 1160 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6450 человек и 1165 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3395 человек и 750 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9085 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 295 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 30/55;

КПВВ «Марьинка» – 40/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/40;

КПВВ «Гнутово» – 30/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Юрий: «7:30. На "Каргилле" очередь от моста и машины подтягиваются. Много перевозчиков на бусиках».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.