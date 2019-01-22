В «ДНР» рассказали о затратах на оборудование для мобильной связи. Новости

В «ДНР» строительство одной базовой станции мобильной связи местному оператору обходится в 15-25 тыс. долл. Об этом в ходе интернет-конференции заявил «министр связи ДНР» Виктор Яценко.

«Мы строим 2G и 3G – одну-две базовых станций в день. Это достаточно большие инвестиции. В связь никогда не вкладывались бюджетные деньги, с самого начала. С 2014 года мы все проекты реализовывали за счет операционной прибыли. Мы сначала формировали инструменты и бизнес-модель, которая позволит государственному предприятию заработать деньги, а потом мы эти деньги вкладывали в развитие инфраструктуры», – сказал он.

По его словам, стоимость подключения услуги с оповещением «Вам звонили» для местного оператора «Феникс», которой интересуются местные жители, около 20 млн руб. (8,4 млн грн по курсу местного банка на 22.01.2018), но внедрять ее пока не планируют.

«Одна базовая станция стоит от 15 до 25 тыс. долл. в зависимости от сложности монтажа и подвода оптоволокна. И передо мной выбор – либо достроить определенное количество базовых станций, либо вложить деньги в "Вам звонили"», – заявил Яценко.

Он также утверждает, что в 2018 году в «ДНР» построили около 700 базовых станций мобильной связи и сейчас в «республике» их более 1 тыс.

Как сообщалось ранее, «республиканский» мобильный оператор «Феникс» изначально и до сих пор имеет украинскую нумерацию +38071. «Министр связи ДНР» Виктор Яценко пояснял, что нынешняя нумерация была выбрана им произвольно, без согласования с Международным союзом электросвязи. При этом в марте 2018 года Яценко заявил, что готовит перевод абонентов «Феникса» на российский код «+7». Однако до сих пор этого не произошло по ряду причин, одна из них – политика РФ. В МинВОТ утверждают, что в «ДНР» «местный мобильный оператор, работающий на захваченном украинском оборудовании приносит оккупационным администрациям почти 35 млн грн в месяц, 420 млн грн в год».

Напомним, на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей остался единственный украинский мобильный оператор – Vodafone (МТС–Украина). Мощности оператора «Киевстар» были захвачены еще в феврале 2015 года. Life прекратил свою работу в «ЛНР» в 2016 году, а в «ДНР» – в феврале 2017 года после требования оплачивать налоги «республике» под угрозой «национализации».

На базе захваченных мощностей «Киевстар» в «ДНР», в частности, создан «республиканский» оператор «Феникс». В «ЛНР» работает «республиканский» оператор «Лугаком». Однако их действие распространяется лишь в пределах «республик», а также посредством интернет-телефонии через них можно звонить в Россию и иные страны (кроме Украины).

Как сообщалось, Vodafone физически не поддерживает свои станции на неподконтрольных территориях, сеть работает автономно. В результате, сбои в работе МТС в «ДНР» – уже регулярны. Аналогичная ситуация и в «ЛНР».

До августа 2018 года в «ДНР» принимался сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA. Но 2 августа пропала как телефонная связь «Интертелекома», так и интернет. В Донецке был закрыт офис «Донтелекома», через который оказывались услуги украинского мобильного оператора «Интерлелеком».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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