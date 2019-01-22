В «ДНР» на шахте тяжело травмирован горняк. Новости

В неподконтрольном украинским властям Шахтерске тяжело травмирован шахтер. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», 21 января в Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» зафиксирован случай производственного травматизма.

«Горноспасатели оказали медицинскую помощь проходчику 1980 года рождения, травмированному выпавшим куском породы. В тяжелом состоянии пострадавший доставлен в городскую больницу г. Шахтерск», – говорится в сообщении.

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