В ДТП в Донецке пострадали четыре человека. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке 21 января в ДТП пострадали 4 человека. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», авария произошла по ул. Горной в Киевском р-не Донецка: микроавтобус и легковое авто, остановившееся на проезжей части из-за загорания в двигательном отсеке. «В результате ДТП пострадали 4 человека: водитель легкового автомобиля, водитель и пассажиры автомобиля ВАЗ-2104, остановившегося для помощи в тушении загорания. Загорание автомобиля ВАЗ-2102 ликвидировано до прибытия спасателей», – заявили в «МЧС».

Ранее об этой аварии сообщали очевидцы в соцсетях.

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