«Доступное жилье»: На Донетчине многие участники отказывались от предложенных вариантов. Новости

В Донецкой области многие участники программы «Доступное жилье» отказывались от предложенных вариантов по тем или иным причинам. Об этом рассказал директор Донецкого регионального управления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Николай Заяц.

«Всех желающих, которые хотели участвовать в этой программе, мы каждого опросили, люди либо согласились, либо отказались», – сказал он.

«В 2019 году все 180 человек будут опрошены, им будут предложены варианты, либо они придут со своими вариантами, которые у них есть. Мы помогаем приобретать жилье только у застройщика: либо даем средства на приобретение жилья, либо приобретаем готовое жилье у застройщика. Вторичный рынок участия в этой программе не принимает», – отметил Заяц.

По его словам, в 2018 году многие участники отказывались от предложенных вариантов жилья.

«В прошлом году у нас были люди, которые зарегистрировались в сентябре-октябре месяце, и до этих людей тоже дошла очередь, потому что те лица, которые находились выше этих семей в очереди, отказались по каким-то причинам: либо жилье им не подошло, либо квадратура, либо место расположения, либо цена. Но в цене вопрос не стоит, в основном людям не подходило место расположения и квадратура», – рассказал он.

Как сообщалось ранее, в 2018 году по программе «Доступное жилье» из выделенных 100 млн грн не были израсходованы около 12 млн грн. Сама программа заработала только в ноябре, когда деньги поступили в бюджеты области. В Донецком регионе по этой программе в 2018 году приобрели всего 4 квартиры.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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